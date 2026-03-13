Окупанти не дорахувалися щонайменше 860 солдатів: Генштаб назвав разючі втрати Росії
- Генштаб повідомив, що ворожа армія втратила щонайменше 860 солдатів за добу.
- З початку вторгнення Росія також втратила значну кількість техніки, включаючи 11 773 танки та 24 202 бойових броньованих машин.
Під час війни в Україні російська армія кидає свої війська на захоплення якомога більшої кількості земель. Проте Сили оборони відбивають ворожі атаки, завдаючи окупантам суттєвих втрат.
Про кількість ліквідованих російських військових станом на 13 березня та їхню техніку, що згоріла під ударами ЗСУ, розповіли в Генштабі.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько 1 277 620 (+860) осіб;
- танків – 11 773 (+7);
- бойових броньованих машин – 24 202 (+5);
- артилерійських систем – 38 369 (+50);
- РСЗВ – 1 685 (+4);
- засобів ППО – 1331 (+2);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 349 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 175 139 (+2071);
- крилатих ракет – 4403 (+0);
- кораблів/катерів – 31 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 83223 (+189);
- спеціальної техніки – 4088 (+0).
Втрати ворога на 13 березня / Інфографіка Генштабу
До речі, військовий оглядач Іван Тимочко зазначив, що Росія витратила значні ресурси, щоб хоча б символічно показати перетин кордону Дніпропетровської області. Проте саме в цьому регіоні сталося помітне просування Сил оборони.
Як Сили оборони б'ють по окупантах?
Українські військові нещодавно знищили зенітний ракетний комплекс С-300В, радіолокаційну станцію С-300 і склади боєприпасів на окупованих територіях.
11 березня Генштаб повідомив про ураження комплексу "Бук-М1" на окупованій частині Запорізької області та командного пункту біля Авдіївки. Крім того, Сили оборони вдарили по пунктах управління російських військ у Селидовому.
Відпрацьовують наші військові і по російському тилу. Так, українські бійці завдали удару по заводу "Кремній Ел" у Брянській області. Туди полетіли ракети Storm Shadow.