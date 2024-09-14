1210 окупантів ліквідували ЗСУ за добу: втрати ворога на 14 вересня
14 вересня 2024, 07:25Читать новость на русском
Джерело:Генштаб
Російські війська не відмовились від загарбницьких планів та продовжують наступати на лінії фронту. При цьому окупанти зазнають значних втрат, адже Сили оборони відбивають атаки ворога. За минулу добу ЗСУ знищили 1210 російських військових.
Актуальну статистику втрат ворога станом на 14 вресня оновив Генштаб ЗСУ. Зазначають, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.
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Втрати Росії у війні на 14 вересня
- особового складу – близько 632 630 (+1210) осіб,
- танків – 8674 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 17043 (+40) од,
- артилерійських систем – 18086 (+25) од,
- РСЗВ – 1186 (+1) од,
- засоби ППО – 946 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15149 (+36),
- крилаті ракети – 2591 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24631 (+71) од,
- спеціальна техніка – 3084 (+13)