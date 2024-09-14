1210 окупантів ліквідували ЗСУ за добу: втрати ворога на 14 вересня

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Російські війська не відмовились від загарбницьких планів та продовжують наступати на лінії фронту. При цьому окупанти зазнають значних втрат, адже Сили оборони відбивають атаки ворога. За минулу добу ЗСУ знищили 1210 російських військових.