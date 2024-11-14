"Мінус" майже 1700 окупантів і 320 одиниць техніки: шалені втрати ворога на 14 листопада
Українські захисники продовжують давати відсіч російським загарбникам, завдаючи їм чималих втрат. Так, протягом доби було ліквідовано ще 1 690 окупантів.
Загальні втрати ворога вже сягають 716 070 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також "Крутяцька робота": ЗСУ одним Leopard зустріли цілу колону техніки росіян
Актуальні втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 716 070 (+1690) осіб,
- танків – 9 319 (+19),
- бойових броньованих машин – 18 947 (+51),
- артилерійських систем – 20 472 (+64),
- РСЗВ – 1 252 (+3),
- засоби ППО – 997 (+1),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 852 (+54),
- крилаті ракети – 2 640 (+4),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 090 (+124),
- спеціальна техніка – 3 629 (+0).
Втрати Росії у війні станом на 14 листопада 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Раніше стало відомо, що у Севастополі вибухнув автомобіль, в якому загинув капітан Чорноморського флоту Росії Валерій Транковський. Окупант був відповідальним за пуски ракет з Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні, зокрема обстріл Вінниці в липні 2022 року.