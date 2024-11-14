"Мінус" майже 1700 окупантів і 320 одиниць техніки: шалені втрати ворога на 14 листопада

14 листопада 2024, 07:48
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Автор: Анжеліка Байбак

Українські захисники продовжують давати відсіч російським загарбникам, завдаючи їм чималих втрат. Так, протягом доби було ліквідовано ще 1 690 окупантів.

Загальні втрати ворога вже сягають 716 070 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальні втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила: 

  • особового складу – близько 716 070 (+1690) осіб,
  • танків – 9 319 (+19),
  • бойових броньованих машин – 18 947 (+51),
  • артилерійських систем – 20 472 (+64),
  • РСЗВ – 1 252 (+3),
  • засоби ППО – 997 (+1),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 852 (+54),
  • крилаті ракети – 2 640 (+4),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29 090 (+124),
  • спеціальна техніка – 3 629 (+0).


Втрати Росії у війні станом на 14 листопада 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше стало відомо, що у Севастополі вибухнув автомобіль, в якому загинув капітан Чорноморського флоту Росії Валерій Транковський. Окупант був відповідальним за пуски ракет з Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні, зокрема обстріл Вінниці в липні 2022 року.