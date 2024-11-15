Ще 1520 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на 15 листопада

15 листопада 2024, 07:41
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Автор: Анжеліка Байбак

Російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат як у живій силі, так і в техніці. Так, лише протягом минулої доби було ліквідовано 1520 окупантів.

Загальні втрати ворога сягають 717 590 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. 

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російська армія втратила:

  • особового складу – близько 717 590 (+1520) осіб,
  • танків – 9 330 (+11),
  • бойових броньованих машин – 18 968 (+21),
  • артилерійських систем – 20 492 (+20),
  • РСЗВ – 1 252 (+0),
  • засоби ППО – 999 (+2),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 886 (+34),
  • крилаті ракети – 2 641 (+1),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29167 (+77),
  • спеціальна техніка – 3 645 (+16).


Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ