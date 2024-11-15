Ще 1520 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на 15 листопада
15 листопада 2024, 07:41Читать новость на русском
Російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат як у живій силі, так і в техніці. Так, лише протягом минулої доби було ліквідовано 1520 окупантів.
Загальні втрати ворога сягають 717 590 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російська армія втратила:
- особового складу – близько 717 590 (+1520) осіб,
- танків – 9 330 (+11),
- бойових броньованих машин – 18 968 (+21),
- артилерійських систем – 20 492 (+20),
- РСЗВ – 1 252 (+0),
- засоби ППО – 999 (+2),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 886 (+34),
- крилаті ракети – 2 641 (+1),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29167 (+77),
- спеціальна техніка – 3 645 (+16).