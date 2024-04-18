Майже 1000 окупантів та до 100 одиниць техніки: величезні втрати ворога 18 квітня

18 квітня 2024, 07:37
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Кремль не припиняє воювати, попри величезні втрати особового складу та техніки. Тільки за останню добу вороги втратили в Україні 910 одиниць особового складу.

З 24 лютого 2022 року Кремль втратив в Україні 456 960 солдатів. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх важко через інтенсивні бої.

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Які втрати ворога у техніці 

  • танків – 7196 (+3);
  • бойових броньованих машин – 13835 (+8);
  • артилерійських систем – 11637 (+13);
  • РСЗВ – 1046 (+0);
  • засоби ППО – 760 (+0);
  • літаків – 347 (+0);
  • гелікоптерів – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9284 (+5);
  • крилаті ракети – 2093 (+0);
  • кораблі /катери – 26 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15618 (+31);
  • спеціальна техніка – 1915 (+5). 


Втрати ворога 18 квітня 2024 року 

Втрати росіян в Джанкої 

  • Вдосвіта 17 квітня в районі Джанкоя пролунали вибухи. Згодом моніторингові канали повідомили, що з супутника видно 6 вогнищ на військовому аеродромі в Джанкої та поряд з ним.
  • Партизани "Атеш" заявили, що удари по окупантах були успішними. Адже вдалось уразити новий комплекс росіян С-400 (там вибухнула пускова установка та є серйозні пошкодження інших машин комплексу). Також там окупанти розміщували склади з ракетами безпосередньо біля пускової установки. Окрім того, ураження є в районі командного пункту 5 зенітного ракетного дивізіону 18 зенітного ракетного полку 31 дивізії ППО 4 армії військово-космічних сил Росії.
  • Очевидно, доволі важко прийшлось і особовому складу росіян в Джанкої. Адже ввечері партизани зафіксували каравани швидких, які привезли поранених з Джанкоя. Їх розміщували у військовому госпіталі Чорноморського флоту Росії та першій міськлікарні Севастополя. 
  • Володимир Зеленський подякував ЗСУ за влучність під час атаки по військовому аеродромі росіян в Джанкої.

Автор: Діана Квасневська