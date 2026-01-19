Нові приголомшливі цифри: які втрати Росії у війні на 19 січня

Росіяни продовжуються наступальні дії на різних напрямках фронту. І водночас – гинутими тисячами щодня.

Головком Олександр Сирський розкрив втрати сторін з обох боків. За його словами, рівень українських втрат зменшився на 13% у 2025 році, тоді як втрати Росії значно зросли. За два роки, 2024 та 2025, кількість загиблих та поранених окупантів склала понад 850 000, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Які втрати Росії у війні на 19 січня?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

особового складу – близько 1 227 440 (+1 020) осіб;

танків – 11 573 (+2);

бойових броньованих машин – 23 922 (+3);

артилерійських систем – 36 333 (+39);

РСЗВ – 1 617 (+1);

засоби ППО – 1 278 (+0);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 110 215 (+765);

крилаті ракети – 4 163 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 74 876 (+170);

спеціальна техніка – 4 045 (+1).

Втрати Росії у війні проти України на 19 січня / Фото Генштаб

