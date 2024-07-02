Ще майже 1300 окупантів і понад 180 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 2 липня

Сили оборони продовжують завдавати втрат ворогу. Так, протягом доби українські захисники ліквідували 1 280 окупантів.

Загалом, протягом червня Сили оборони ліквідували понад 30 тисяч російських військових. Окрім того, ЗСУ знищили чимало ворожої техніки.

Важливо Росіяни платять велику ціну за спроби просуватися на Покровському напрямку, – Генштаб

Які втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила:

особового складу – близько 545 090 (+1280) осіб,

танків – 8 107 (+8),

бойових броньованих машин – 15 566 (+16),

артилерійських систем – 14 655 (+56),

РСЗВ – 1 114 (+3),

засоби ППО – 874 (+0),

літаків – 360 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 641 (+21),

крилаті ракети – 2 335 (+2),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 787 (+74),

спеціальна техніка – 2452 (+4).



Втрати Росії у війні станом на 2 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ