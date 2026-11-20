Армія Путіна в Україні продовжує рідішати. Щодня ворог втрачає понад дві тисячі солдатів.

Про нові добові втрати ворога розповів Генштаб.

Скільки знищено окупантів і техніки?

З початку повномасшатабного вторгнення станом на 20 листопада 2026 рік Росія втратила:

Особовий склад: близько 1 633 130 (+2 150) осіб;

Танки: 12 485 (+1);

Бойові броньовані машини: 25 860 (+32);

Артилерійські системи: 52 574 (+17);

РСЗВ: 2 288 (+4);

Засоби ППО: 1 765 (+1);

Літаки: 452;

Гелікоптери: 356;

Наземні робототехнічні комплекси: 3 196 (+2);

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 614 346 (+738);

Крилаті ракети: 5 196;

Кораблі та катери: 35;

Підводні човни: 2;

Автомобільна техніка та автоцистерни: 177 536 (+369);

Спеціальна техніка: 4 919 (+3)

Втрати Росії у війні на 20 листопада / Фото Генштаб

Військовий оглядач Василь Пехньо вважає, що реальне співвідношення втрат на найгарячіших ділянках фронту становить 1 до 8 або 1 до 9.

За словами експерта, Росія використовує чисельну перевагу в живій силі, щоб безперервно атакувати українські позиції та виснажувати наших військових.