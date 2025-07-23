Сили оборони ліквідували ще 970 окупантів та чимало техніки: втрати ворога на 23 липня

Війна Росії в Україні триває. Втрати російської армії невпинно зростають.

Тільки за минулу добу українські захисники знищили близько 970 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також ISW зафіксував просування окупантів на 6 напрямках: огляд бойових дій та оновлені карти фронту

Які втрати Росії у війні з Україною?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – близько 1 045 220 (+970);

танків – 11 041 (+3);

бойових броньованих машин – 23 037 (+2);

артилерійських систем – 30 722 (+42);

РСЗВ – 1 446 (+1);

засобів ППО – 1 199 (+0);

літаків – 421 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47 552 (+115);

крилатих ракет – 3 533 (+0);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 56 041 (+88);

спеціальної техніки – 3 935 (+0).



Втрати росіян на 23 липня / Інфографіка Генштабу

До слова, раніше Сили оборони завдали низку успішних ударів по противнику в різних локаціях. Зокрема, вони уразили зенітно-ракетний комплекс С-300П у Бєлгородській області та радіолокаційний комплекс "Небо-М".