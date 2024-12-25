Мінус 1600 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 25 грудня

25 грудня 2024, 07:19
Читать новость на русском
Автор: Анжеліка Байбак

Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу, завдаючи йому відчутних втрат у техніці та особовому складі. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1600 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також На Времівському напрямку ЗСУ знищили колону ворожої техніки: ефектні кадри влучної роботи

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

  • особового складу – близько 779 320 (+1600) осіб,
  • танків – 9 628 (+4),
  • бойових броньованих машин – 19 923 (+8),
  • артилерійських систем – 21 333 (+10),
  • РСЗВ – 1 256 (+0),
  • засоби ППО – 1030 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 908 (+74),
  • крилаті ракети – 2 948 (+0),
  • кораблі / катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32 117 (+31),
  • спеціальна техніка – 3 667 (+0).


Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ