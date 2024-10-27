Ще 1 440 окупантів та сотні одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 27 жовтня

27 жовтня 2024, 07:43
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Автор: Анжеліка Байбак

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні, яку сама розв'язала. Так, лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 1 440 окупантів.

Загальні втрати ворога вже сягають 689 040 особового складу. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

  • особового складу – близько  689 040 (+1440) осіб,
  • танків – 9 113 (+4),
  • бойових броньованих машин – 18 355 (+23),
  • артилерійських систем – 19821 (+39),
  • РСЗВ – 1240 (+0),
  • засоби ППО – 984 (+0),
  • літаків – 369(+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17 799 (+73),
  • крилаті ракети – 2 625 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 560 (+100),
  • спеціальна техніка – 3542 (+1).


Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, від початку операції у Курській області Росія втратила 17 819 осіб, серед яких 6 662 загиблих і понад 10 тисяч поранених. Крім того, за 3 місяці Сили ЗСУ знищили на цій ділянці фронту майже 1 000 одиниць різної техніки. 