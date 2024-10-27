Ще 1 440 окупантів та сотні одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 27 жовтня

Російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні, яку сама розв'язала. Так, лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 1 440 окупантів.

Загальні втрати ворога вже сягають 689 040 особового складу. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

особового складу – близько 689 040 (+1440) осіб,

танків – 9 113 (+4),

бойових броньованих машин – 18 355 (+23),

артилерійських систем – 19821 (+39),

РСЗВ – 1240 (+0),

засоби ППО – 984 (+0),

літаків – 369(+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17 799 (+73),

крилаті ракети – 2 625 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 27 560 (+100),

спеціальна техніка – 3542 (+1).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, від початку операції у Курській області Росія втратила 17 819 осіб, серед яких 6 662 загиблих і понад 10 тисяч поранених. Крім того, за 3 місяці Сили ЗСУ знищили на цій ділянці фронту майже 1 000 одиниць різної техніки.