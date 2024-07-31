Ліквідовано понад 1000 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 31 липня

31 липня 2024, 07:55
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу окупанти втратили 1060 бійців особового складу.

Також Сили оборони перетворили на металобрухт десятки одиниць техніки росіян. Зауважимо, що загальні втрати Росії у війні проти України вже понад 578 тисяч.

Дивіться також Масований штурм зазнав фіаско: ЗСУ блискуче розгромили ворога на Курахівському напрямку

Які втрати Росії на 31 липня

Росія від 24 лютого 2022 року втратила:

  • особового складу – близько 578 120 (+1060) осіб;
  • танків – 8 390 (+9) од;
  • бойових броньованих машин – 16 161 (+20) од;
  • артилерійських систем – 16 086(+30) од;
  • РСЗВ – 1 131 (+1) од;
  • засобів ППО – 907 (+1) од;
  • літаків – 363 (+0) од;
  • гелікоптерів – 326 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 853 (+21);
  • крилатих ракет – 2407 (+1);
  • кораблів /катерів – 28 (+0) од;
  • підводних човнів – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 739 (+52) од;
  • спеціальної техніки – 2 697 (+1).

Втрати ворога станом на 31 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Автор: Ярослав Погончук