1200 окупантів й понад 200 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 4 липня

Українські захисники продовжують давати гідну відсіч окупантам. Так, лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 1200 окупантів.

Окрім особового складу ЗСУ також нищать російську техніку. Загалом окупанти вже втратили тисячі одиниць техніки та зброї, загальну вартість яких складно оцінити.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 547 470 (+1200) осіб,

танків – 8 132 (+9),

бойових броньованих машин – 15 600 (+17),

артилерійських систем – 14 777 (+65),

РСЗВ – 1 115 (+0),

засоби ППО – 878 (+2),

літаків – 360 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 694 (+26),

крилаті ракети – 2342 (+6),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 923 (+73),

спеціальна техніка – 2468 (+4).



Втрати Росії у війні на 4 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ