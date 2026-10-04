Понад 1 700 окупантів і їхня спалена техніка: які втрати Росії на 4 жовтня

Наразі триває 1684-й день повномасштабної війни в Україні. Російська армія втратила понад півтора мільйона солдатів, однак не припиняє спроб загарбати українські землі. Так, Сили оборони дають гідну відсіч.

Про нову партію ліквідованих окупантів розповіли в Генштабі.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення до 4 жовтня 2026 року втрати країни-терористки складають:

особового складу – близько 1 540 700 (+1 750) осіб;

танків – 12 391 (+0);

бойових броньованих машин – 25 483 (+6);

артилерійських систем – 50 686 (+49);

РСЗВ – 2 179 (+1);

засобів ППО – 1 686 (+3);

літаків – 443 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 546 240 (+1 742);

наземних робототехнічних комплексів – 2 837 (+13);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 157 258 (+527);

спеціальної техніки – 4 788 (+5);

крилатих ракет – 5 126 (+0).



Втрати ворога / Генштаб

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч на 3 жовтня на тимчасово окупованій частині Запорізької області пролунали удари по російських військових об'єктах. Під ураження потрапила база окупантів, яку вони розмістили в туристичній місцевості неподалік пансіонатів "Югра" та "Каприз". Після атаки на території об'єкта виникла пожежа.

Тим часом у Росії вирішили не оприлюднювати частину даних про злочинність за 2025 рік. 2 жовтня Судовий департамент при Верховному суді Росії опублікував відповідну статистику, однак із неї зникли відомості за низкою чутливих категорій справ. Зокрема, у звіті немає інформації про кількість судових позовів щодо офіційного визнання людей загиблими або такими, що зникли безвісти.

Також закритими стали дані про розгляд справ щодо державної зради, розголошення держтаємниці, диверсій, створення екстремістських угруповань та "дискредитації" російської армії. Водночас статистику щодо кримінальних справ про нібито поширення "фейків" про армію країни-агресорки у звіті залишили. З неї випливає, що протягом 2025 року за відповідною статтею в Росії винесли вироки 90 людям.