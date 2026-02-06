Сотні ліквідованих і спалена техніка: Генштаб назвав разючі втрати окупантів на 6 лютого
- Від 2022 року країна-агресорка втратила близько 1244560 особового складу та значну кількість техніки, зокрема танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи та багато іншого.
- За добу Сили оборони України знищили сотні російських загарбників.
Тиск по всій лінії фронту та кидання всіх сил на захоплення українських територій не проходить безслідно для російської армії. Країна-агресорка масово втрачає своїх військових та техніку.
Про кількість ліквідованих окупантів станом на 6 лютого 2026 року повідмляє Генштаб ЗСУ.
Читайте також Українські десантники випадково зайшли у тил росіян і "наробили їм біди"
Які втрати Росії у війні?
З початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка втратила:
- особового складу – близько 1244560 (+720);
- танків – 11648 (+6);
- бойових броньованих машин – 24007 (+11);
- артилерійських систем – 37014 (+39);
- РСЗВ – 1537 (+1);
- засобів ППО – 1295 (+2);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 125920 (+826);
- крилатих ракет – 4245;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 77311 (+162);
- спеціальної техніки – 4063 (+1).
Втрати Росії у війні станом на 6 лютого 2026 / Інфографіка Генштабу
До того ж, за словами Роберта "Мадяра" Броуді, у січні Росія призвала до війська близько 22 тисяч осіб, водночас її безповоротні втрати сягнули 30 618 військових. У результаті різниця між поповненням і втратами склала мінус 8 618 солдатів. Значну частину цих втрат забезпечили Сили безпілотних систем ЗСУ – на їхньому рахунку 9 381 знищений російський військовий, тобто приблизно кожен третій ліквідований окупант.
Останні новини з фронту
За нещодавними даними аналітичного проєкту DeepSate, Сили оборони України відновили свої позиції в Харківській області. Водночас російська армія мала успіхи на Покровському напрямку та біля Привілля.
Речник угруповання Об'єднаних сил, підполковник Віктор Трегубов, що станом на 4 лютого українські Сили оборони не припиняють розвідувально-наступальні операції у Куп'янську на Харківщині з метою повної зачистки міста. У його межах заблоковані близько п'ятдесяти російських військових, які перебувають у кільці українських підрозділів.
Водночас напруженою залишається ситуація й на інших відтинках фронту. зважаючи на погодні умови. Так, через сильні морози водойми замерзли, що полегшило пересування російської піхоти, однак дії української розвідки та точкові удари Сил оборони ефективно зривають ці спроби.
Окрім цього, Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів противника як на тимчасово окупованих територіях, так і на території Росії. Під ураження потрапили логістичний вузол, засоби радіоелектронної боротьби, реактивна система залпового вогню "Торнадо-С", а також пункт управління безпілотниками в Курській області країни-агресорки.