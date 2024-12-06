Мінус майже 1700 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати Росії на 6 грудня

Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу та завдають йому чималих втрат. Так, за добу ЗСУ ліквідували 1660 окупантів.

Загальні втрати ворога вже сягають 750 610 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат Росії

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

особового складу – близько 750 610 (+1660) осіб,

танків – 9 514 (+8),

бойових броньованих машин – 19 518 (+46),

артилерійських систем – 21 043 (+20),

РСЗВ – 1 253 (+0),

засоби – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 023 (+46),

крилаті ракети – 2 857 (+2),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 30 899 (+56),

спеціальна техніка – 3633 (+3).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, у 2025 році Росія може відчути серйозний дефіцит танків. Втрати окупантів у техніці настільки великі, що скоро Росії почне не вистачати радянських запасів, якими вона здебільшого їх заповнює.