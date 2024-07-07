Росія втратила у війні вже понад 550 тисяч окупантів

Українські захисники продовжують завдавати чималих втрат російській армії. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували ще 1150 окупантів.

Загальні втрати особового складу вже перевищили понад 550 тисяч росіян. Однак ворог продовжує загарбницьку війну, намагаючись просунутися вглиб українських територій.

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Які втрати Росії у війні

Від 24 лютого 2024 року російська армія втратила:

особового складу – близько 550 990 (+1150) осіб,

танків – 8 155 (+2),

бойових броньованих машин – 15 645 (+16),

артилерійських систем – 14 937 (+40),

РСЗВ – 1115 (+0),

засоби ППО – 879 (+1),

літаків – 360 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 862 (+53),

крилаті ракети – 2 352 (+1),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 103 (+50),

спеціальна техніка – 2495 (+16).



Втрати Росії у війні станом на 7 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, у мережі з'явилося відео, як українські захисники успішно знищили російський склад з боєприпасами. Росіян вчасно помітили розвідники 47 окремої механізованої бригади, які передали дані побратимам. Внаслідок оперативних та влучних відпрацювань росіяни втратили не лише боєприпаси, й особовий склад.