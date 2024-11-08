Майже 1600 окупантів та сотні одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 8 листопада

8 листопада 2024, 07:38
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Автор: Анжеліка Байбак

Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу, завдаючи йому чималих втрат. Так, лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 580 окупантів.

Загальні втрати Росії у війні вже перевищили 705 880 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ

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Які втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російська армія втратила: 

  • особового складу – близько 705 880 (+1580) осіб,
  • танків – 9 233 (+9),
  • бойових броньованих машин – 18 661 (+49),
  • артилерійських систем – 20 226 (+32),
  • РСЗВ – 1 245 (+0),
  • засоби ППО – 996 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 526 (+118),
  • крилаті ракети – 2631 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 495 (+84),
  • спеціальна техніка – 3 602 (+6).


Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ