Майже 1600 окупантів та сотні одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 8 листопада

Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу, завдаючи йому чималих втрат. Так, лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 580 окупантів.

Загальні втрати Росії у війні вже перевищили 705 880 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Важливо Втрачені танки і літаки: Росія зазнає критичних втрат на фронті з небаченою швидкістю

Які втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російська армія втратила:

особового складу – близько 705 880 (+1580) осіб,

танків – 9 233 (+9),

бойових броньованих машин – 18 661 (+49),

артилерійських систем – 20 226 (+32),

РСЗВ – 1 245 (+0),

засоби ППО – 996 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 526 (+118),

крилаті ракети – 2631 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 28 495 (+84),

спеціальна техніка – 3 602 (+6).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ