Важкий процес: які можуть бути проблеми в Росії через тотальну мобілізацію

В Росії вже давно триває прихована мобілізація. Там хотіли б збільшити кількість окупантів, але не можуть цього зробити через певні проблеми.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що Росія продовжує наймати населення на контракти. Дійшло до того, що вони вже навіть вигрібають жінок із СІЗО.

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Чи можлива в Росії тотальна мобілізація

За приблизними оцінками, Росія вдається набирати за місяць близько 20-21 тисячі охочих. Але це не перекриває втрати. До прикладу, в листопаді Сили оборони знищили близько 45 тисяч окупантів. У грудні їхні втрати будуть ще більшими.

Вже давно лунають розмови про тотальну мобілізацію в Росії. Але це не так просто зробити. Все впирається в підготовку, забезпечення тощо.

Від людини, яка стоїть нетверезою в цивільному одязі, до людини, яка воює, є величезний шлях. Їх треба хоч якось одягати, екіпірувати. Бронік, каска, автомат, боєкомплект. Ще треба хоча б чомусь навчити. Їх треба якось годувати, поїти водою. Та ще й розселити не поруч, бо туди одразу прилетить HIMARS,

– сказав Сазонов.

Тотальна мобілізація – надзвичайно складний процес. Крім того, окупантів потрібно контролювати. Адже десь вони будуть напиватися, битися, йти в СЗЧ тощо.

Там це дуже важко. Тому мобілізація в Росії – це така "скринька Пандори". Її відкриєш – і ніхто не знає, що з цього вийде,

– підкреслив Сазонов.

Нагадаємо, станом на 30 грудня Росія втратила понад 787 тисяч особового складу. Лише за добу Сили оборони України знищили понад 2000 окупантів.