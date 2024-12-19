Втрати Росії у війні у 5 разів більші, ніж в України, – спецпосланець Трампа

Росія втрати у війні у 5 разів більше солдатів, аніж Україна. Мовиться саме про безповоротні втрати окупаційної армії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву майбутнього спецпредставника США з питань України Кіта Келлога в ефірі Fox Business.

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Спецпредставник Трампа зробив заяву про втрати Росії

Келлог наголосив, що війна, розв'язана Росією, перетворилася на війну на виснаження. Він порівняв це з періодом Другої світової війни, коли на фронт кидали максимальну кількість людей.

"Вони (росіяни – 24 Канал) просто завалюють великою кількістю солдатів, а потім іще більшою. Атаки хвилями з великими масштабами жертв — звична практика росіян, так само, як і північнокорейців", – заявив Келлог.

Він також додав, що нині втрати Росії у війні у 5 разів перевищують українські. За словами Келлога, на війні вже загинуло близько 350 – 400 тисяч росіян. Говорячи про українські втрати, Келлог наголосив, що вони сягають близько 150 тисяч.

Зверніть увагу! За даними Генштабу ЗСУ, Росія за майже 3 роки повномасштабної війни втратила 768 220 осіб. Мовиться як про загиблих окупантів, так і про поранених.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що на війні з Росією загинуло 43 тисячі військовослужбовців. Ще 370 тисяч захисників отримали поранення. Близько половини з них повертається на фронт після реабілітації.