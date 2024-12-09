У Пентагоні озвучили приголомшливі втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгення Росія зазнала колосальних втрат. Так, Кремль витратив мільярди доларів на війну та сотні тисяч солдатів, які намагаються втілити амбіції російського диктатора.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Ллойда Остіна, яка пролунала під час виступу на Форумі національної оборони імені Рейгана. Промову очільника Пентагону також опублікували на офіційному сайті.

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Які втрати Росії у війні

Остін повідомив, що від 24 лютого 2022 року Росія заплатила приголомшливу ціну за плани Путіна захопити Україну. Так, втрати російських окупантів у живій силі вже перевищують 700 000. Крім того, Кремль витратив на втілення своїх загарбницьких планів понад 200 мільярдів доларів.

Знаєте, останніми місяцями Росія зазнавала до тисячі втрат на день. І російські втрати лише за перший рік війни, розв'язаної Путіним, схоже, перевищили втрати Москви у всіх її конфліктах з часів Другої світової війни – разом узятих,

– додав голова Пентагону.

Міністр оборони США наголосив, що такі втрати просто "приголомшливі". Крім того, Остін додав, що кровопролитна війна не має жодної реальної мети, окрім як втілення "дурних амбіцій Путіна".

Разом з тим, збройна агресія Путіна зробила НАТО сильнішим, більшим та об'єднаним. Остін акцентував

"Ми уникли ядерного зіткнення з Росією. Ми посилили східний фланг НАТО. Ми стримували подальшу російську агресію. І ми підкреслили нашу відданість п'ятій статті Північноатлантичного договору. Ми привітали Швецію та Фінляндію у найбільшому оборонному альянсі в історії", – заявив Остін.

Водночас голова Пентагону зауважив, що війна Путіна стала не результатом, а причиною, чому Альянс розширився.