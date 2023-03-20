700 "хороших" росіян та ще багато знищеної техніки: свіжі втрати ворога станом на 20 березня

Українські захисники продовжують нищити російських загарбників, які прийшли на нашу землю. Зокрема за минулу добу ворог втратив багато живої сили та техніки.

За минулу добу, 19 березня, ЗСУ знищили щонайменше 700 окупантів. Загалом наші захисники вже ліквідували орієнтовно 165 610 російських загарбників.

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Втрати росіян у техніці

танків – 3537 (+5);

бойових броньованих машин – 6869 (+16);

артилерійських систем –2577 (+9);

РСЗВ – 507 (+0);

засобів ППО – 270 (+2);

літаків – 305 (+0);

гелікоптерів – 209 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1);

крилатих ракет – 907 (+0);

кораблів/катерів – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8);

спеціальної техніки – 265 (+3).



Втрати Росії станом на ранок 20 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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Лише за один тиждень майже 6000 знищених окупантів

З 13 по 19 березня Сили оборони ліквідували 5820 окупантів. Про це повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також суттєвих втрат загарбники зазнали у військовій техніці. Загалом за один тиждень українські військові знищили 387 ворожих одиниць. Зокрема: 66 танків, 84 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему, 14 РСЗВ, 9 установок ППО, 60 одиниць автотехніки, 20 одиниць спецтехніки. Окрім того, наші захисники збили один літак, гелікоптер та ще 51 безпілотник.