В окупантів "щось пішло не так": Плетенчук повідомив про "мінус" 5 російських човнів за день

Флот окупантів щоразу зменшується. Так, на південному напрямку російські загабники втратили 5 човнів за день.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в четвер, 13 червня.

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Мінус 5 ворожих кораблів

Бійці Сил оборони України відмінусували за добу 5 російських човнів. Це сталося на південному напрямку.

За словами Плетенчука, зазвичай такі втрати у ворога сягають 1 – 2 човни, але тут, мабуть, "щось пішло не так",

Мінус 5 човнів за день у ворога на Півдні. Хм.. Зазвичай 1 – 2. Щось "пішло не так", мабуть…,

– написав Плетенчук.

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