В окупантів "щось пішло не так": Плетенчук повідомив про "мінус" 5 російських човнів за день
13 червня 2024, 13:52Читать новость на русском
Флот окупантів щоразу зменшується. Так, на південному напрямку російські загабники втратили 5 човнів за день.
Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в четвер, 13 червня.
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Мінус 5 ворожих кораблів
Бійці Сил оборони України відмінусували за добу 5 російських човнів. Це сталося на південному напрямку.
За словами Плетенчука, зазвичай такі втрати у ворога сягають 1 – 2 човни, але тут, мабуть, "щось пішло не так",
Мінус 5 човнів за день у ворога на Півдні. Хм.. Зазвичай 1 – 2. Щось "пішло не так", мабуть…,
– написав Плетенчук.
Як змінилася тактика ворога щодо підводних човнів у Чорному морі: коротко
- Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зауважив, що останнім часом росіяни стали позмінно виводити в Чорне море по одному підводному човну, що становить загрозу через "Калібри".
- "Вони там зараз перебувають, як ми бачимо, позмінно. Це така тактика, яку обрав наш ворог: присутність в акваторії Чорного моря відбувається безпосередньо завдяки наявності там на постійній основі підводного човна", – пояснив Дмитро Плетенчук.
- Спікер додав, що в агресора є 4 підводні човни в Азово-Чорноморському регіоні, 3 з яких – носії крилатих ракет "Калібр". І, за його словами, взагарбники змінюють єдиний підводний човен, який не є носієм. Виходить, що у них в морі присутній носій.