Треба, щоб у Росії було більше "похоронок", тоді там почнуться некеровані процеси, – ОПУ

У Росії заявляють про нібито мінімальні втрати у війні. Однак для нас це добре, адже воюють вони так само як і рахують. Утім, росіянам має приходити більше "похоронок", щоб там розпочалися незворотні процеси.

Україні грає на руку те як окупанти ведуть війну – не рахують математику, не можуть правильно планувати й узагалі не розуміють, якого це типу війна. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Лише "похоронки" можуть пришвидшити протести в Росії

Однак проблемою є кількість живої сили країни-агресорки. А також озброєння, яке вона стягнула з території усього колишнього Радянського Союзу та використовує проти нашої держави.

Подоляк зауважив, що заяви Кремля про нібито мінімальні втрати у війні проти України фактично деморалізують внутрішній ринок. Так, навіть росіянам може виглядати дивним, що по всій країні десятки тисяч похорон, триває нова хвиля мобілізація, але втрати у "сво" нібито є мінімальними.

Окрім того, в Росії постійно зростає кількість ексцесів. Так, 16 березня у Ростові-на-Дону прогримів потужний вибух у прикордонному управлінні ФСБ. До того ж над територією країни-агресорки літають дрони, а Москву заставляють "Панцирями", "Буками" тощо.

Люди перебувають в передпанічному стані. У певний момент це "прорве" і почнуться внутрішні некеровані процеси. Нам треба більше знищувати окупантів, щоб було більше "похоронок",

– підкреслив радник голови ОПУ.

На його думку, це єдиний фактор, який пришвидшить внутрішній протест в Росії. Навіть не політичний, а протест від страху. Тоді некеровані процеси на території країни-агресорки суттєво пришвидшаться.

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Зауважимо, що від 24 лютого 2022 року ворог втратив вже 162 560 одиниць особового складу. Лише упродовж минулої доби наші військові відправили на "концерт Кобзона" 1 040 окупантів.

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