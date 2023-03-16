Треба, щоб у Росії було більше "похоронок", тоді там почнуться некеровані процеси, – ОПУ
У Росії заявляють про нібито мінімальні втрати у війні. Однак для нас це добре, адже воюють вони так само як і рахують. Утім, росіянам має приходити більше "похоронок", щоб там розпочалися незворотні процеси.
Україні грає на руку те як окупанти ведуть війну – не рахують математику, не можуть правильно планувати й узагалі не розуміють, якого це типу війна. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.
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Лише "похоронки" можуть пришвидшити протести в Росії
Однак проблемою є кількість живої сили країни-агресорки. А також озброєння, яке вона стягнула з території усього колишнього Радянського Союзу та використовує проти нашої держави.
Подоляк зауважив, що заяви Кремля про нібито мінімальні втрати у війні проти України фактично деморалізують внутрішній ринок. Так, навіть росіянам може виглядати дивним, що по всій країні десятки тисяч похорон, триває нова хвиля мобілізація, але втрати у "сво" нібито є мінімальними.
Окрім того, в Росії постійно зростає кількість ексцесів. Так, 16 березня у Ростові-на-Дону прогримів потужний вибух у прикордонному управлінні ФСБ. До того ж над територією країни-агресорки літають дрони, а Москву заставляють "Панцирями", "Буками" тощо.
Люди перебувають в передпанічному стані. У певний момент це "прорве" і почнуться внутрішні некеровані процеси. Нам треба більше знищувати окупантів, щоб було більше "похоронок",
– підкреслив радник голови ОПУ.
На його думку, це єдиний фактор, який пришвидшить внутрішній протест в Росії. Навіть не політичний, а протест від страху. Тоді некеровані процеси на території країни-агресорки суттєво пришвидшаться.
Подоляк припустив, що пришвидшить протести в Росії: дивіться відео
Зауважимо, що від 24 лютого 2022 року ворог втратив вже 162 560 одиниць особового складу. Лише упродовж минулої доби наші військові відправили на "концерт Кобзона" 1 040 окупантів.
Проблеми росіян через війну: останні новини
- 16 березня в Ростові-на-Дону загорілась будівля прикордонного управління ФСБ. Очевидці повідомляли, що перед пожежею нібито було чути звук вибуху.Російські ЗМІ повідомили, що внаслідок інциденту постраждали щонайменше двоє людей.
- Причиною займання та подальшого вибуху у будівлі назвали займання електропроводки. Утім, в таку версію не вірять навіть громадяни країни-агресорки.
- А вночі проти 16 березня "бавовна" традиційно прийшла у Бєлгород. У районі ТЕЦ та залізничного вокзалу здійнявся дим, після чого місцева влада заявила про буцімто роботу систем протиповітряної оборони.
- Також у Росії дедалі частіше скаржаться на "невідомі літальні апарати". Нещодавно у небі над Москвою помітили 3 "невідомі" безпілотники, які вели спостереження за військовою частиною.