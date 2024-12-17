Скільки танків втратила Росія: у Британії показали супутникові фото

Британська розвідка в черговому огляді ситуації на фронті підрахувала російські втрати в техніці. Аналітики виклали відповідний допис у соцмережі Х.

Про це пише 24 Канал з посиланням на розвідку Великої Британії. Україна знищує не тільки безпосередньо техніку ворога, але й те, що допомагає окупантам вести війну. Наприклад, нещодавно знищили потяг із 40 цистернами пального.

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Як у Британії оцінюють російські втрати в техніці

За словами аналітиків британського розвідувального агентства, Росія втрачає дедалі більше своєї військової техніки в Україні. Із лютого 2022 року ця цифра становить понад 3600 танків і майже 8000 одиниць бронетехніки.

Також розвідники показали супутникові фото з трьох баз зберігання танків. Мова про міста Арсеньєв (Приморський край), Буй (Костромська область) та Улан-Уде (Бурятія).

Значне скорочення бронетехніки на базах зберігання російських танків / Фото британська розвідка

Через значні втрати росіяни дістають зі стратегічних складів радянську техніку. Звісно, вона застаріла та погано обслуговувалася. Але її модернізують, де це можливо, і відправляють на фронт.

На 17 грудня окупанти втратили 4 танки, а от 16 і 15 грудня Генштаб повідомляв про втрату 12 танків.