Від десанту та морпіхів до зеків: BBC опублікував детальні втрати армії Росії у війні
Джерело:BBC
Генштаб щоденно публікує дані про втрати Росії у війні проти України. Журналісти провели розслідування та деталізовано розповіли про ліквідованих росіян.
Розслідувачі детально вивчили дані з відкритих джерел. Завдяки цьому їм вдалося установити імена 22 644 російських загарбників. Наголошуємо, що мовиться про встановлених.
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Втрати ростуть стрімко
Журналісти зауважили, що майже половина з ідентифікованих ліквідованих окупантів загинула за останні 5 місяців. Якщо ж говорити про темпи зростання втрат, то вони перевищують середні показники за 2022 рік.
До прикладу, з 1 грудня 2022 року встановили імена 10 230 російських загарбників, знищених на війні. Цікаво, що понад половина тих, кого ліквідували за цей період, не мала жодної причетності до війська. Мовиться про добровольців, мобілізованих, а також зеків. Їх налічують 5 522 лиш встановлених.
Якщо говорити про поділ по категоріях. То за останні місяці найбільше зазнали втрат ті загони, в яких воювали зеки. З грудня 2022 року під час спроб штурмувати Соледар і Бахмут загинули щонайменше 3 100 "завербованих" ув'язнених.
Втрати ворога по роду військ / Інфографіка BBC
Також загинуло чимало мобілізованих. Відкриті джерела свідчать про 2 153 ліквідованих. Цікаво, що 60% з них вирушили додому в пакетах після 1 грудня минулого року. Цікаво, що 2 100 цих мобілізованих загинули на фронті, а 53 – на території самої Росії.
Крім того, ворог зазнав чимало втрат і серед своїх елітних військ. Найбільше серед "ведевешників", а найменше – серед бійців ФСБ та ФСО.
Втрати ворога серед елітних військ / Інфографіка BBC
Найбільше загинуло рядових солдатів / Інфографіка BBC
Актуальна статистика втрат ворога
- Наостанок нагадаємо про втрати Росії у війні проти України, які публікує Генштаб. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 197 670 російських загарбників.
- Якщо говорити про техніку, то ворог не дорахується 3 745 танків, 7 295 бойових броньованих машин, 3 068 артилерійських систем, 559 РСЗВ та 312 засобів ППО.
- А ще на балансі так званої "другої армії" світу стало на 308 літаків, 294 гелікоптери, 2 636 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 970 крилатих ракет, 18 суден, 5 996 автомобілів і автоцистерн і 393 одиниці спецтехніки менше.