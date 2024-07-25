Втрати Росії у війні проти України: Шольц назвав цифру

Росія і досі не відмовилася від своїх загарбницьких цілей в Україні. Олаф Шольц розповів, що Владімір Путін відправив уже сотні тисяч російський військових на вірну смерть.

Німецька влада також зазначила, що щодня втрати російських військ збільшуються на тисячу. Нагадаємо, що учора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що втрати Росії у війні втричі перевищують українські.

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Скільки бійців втратила Росія за даними Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу, 24 липня, заявив, що у війні проти України загинули або поранені 350 тисяч російських окупантів.

За нашими даними – хоча точні цифри невідомі – 350 000 російських солдатів або загинули, або дістали важкі поранення. І щодня це число зростає на тисячу і більше,

– сказав він.

Про це Шольц заявив під час громадянського діалогу в німецькому Саарбрюкені. Канцлер також наголосив на тому, що російський диктатор задля захоплення нових територій вбиває не лише мирне населення України, а й відправляє на вірну смерть сотні тисяч російських військових.

До слова, лише за минулу добу, 24 липня, російські війська втратили 1230 бійців особового складу. За інформацією Генштабу ЗСУ, загальні втрати Росії складають понад 571 тисячу військових.