Шалена кількість: у Military Media Center підрахували втрати армії Росії за тиждень

Сили оборони нашої держави продовжують нищити ворога на фронті, завдаючи йому шалених втрат. Так, експерти підрахували, що за один тиждень українські захисники знищили понад 4,4 тисячі солдатів російської армії.

Крім того, українські військові завдали Росії безповоротні втрати у техніці. Серед знищеної техніки є також і літаки.

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Експерти підрахували втрати окупантів за тиждень

Аналітики Military Media Center підрахували, що в період з 23 по 29 жовтня Сили оборони України успішно ліквідували 4 430 військовослужбовців Росії. Це приблизно дорівнює чисельності дев'яти батальйонів армії країни-агресорки.

Проаналізувавши дані Генштабу ЗСУ, експерти вирахували основні втрати російської армії за один тиждень.

Так, українські бійці за 7 днів змогли ліквідувати:

85 танків (приблизно 3 танкових батальйони, якщо вважати, що 1 танковий батальйон налічує близько 31 одиниці техніки);

106 бойових броньованих машин (близько 3 мотострілецьких батальйонів, бо 1 мотострілецький батальйон становить 34 одиниці машин);

121 артилерійську установку (майже 7 артилерійських дивізіонів, адже 1 артдивізіон налічує приблизно 18 гармат);

7 ракет;

3 літаки.

Зрештою, вже 31 жовтня втрати російської армії у війні можуть сягнути позначки у 300 тисяч осіб. Таким чином можна вважати, що країна-агресорка втратила 600 своїх батальйонів у війні проти нашої держави.

Росіяни зазнають шалених втрат на фронті