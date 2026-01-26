Як зброя працювала по російському військовому, показали захисники штурмового батальйону "Чорний Лебідь" 225 ОШП.
Дивіться також Мінус понад тисяча окупантів за добу: які втрати Росії на 26 січня
Як дрони наздогнали окупанта?
Як розповіли бійці, три підрозділи змагалися за те, щоб ліквідувати окупанта. Російському військовому вдалось пережити чотири атаки БпЛА поспіль. Зазначається, що такий випадок – рідкість.
Два дрони не розірвались, скиди розірвались на відстані близько 10 метрів і значних уражень не нанесли – випадок один на мільйон, щоб так щастило,
– написали у батальйоні.
Втім, у якийсь момент росіянину все ж не пощастило і черговий FPV-дрон спрацював успішно.
Дрони били по окупанту кілька разів: дивіться відео
Яких ще втрат зазнає Росія?
За даними Генштабу ЗСУ, 25 січня українським Силам оборони вдалось ліквідувати 1 020 російських солдатів. Крім того, знищено ворожу техніку, РСЗВ та артсистеми.
Вибухи вночі 26 січня під час атаки невідомих дронів пролунали у Слов'янську-на-Кубані, що в Росії. Там внаслідок ударів загорівся місцевий НПЗ. Також вибухи чули в окупованому Луганську.
Нещодавно українські військові за допомогою БпЛА та артилерії зупинили просування росіян в Покровську. У результаті атак було поранено трьох окупантів.