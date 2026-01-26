Як зброя працювала по російському військовому, показали захисники штурмового батальйону "Чорний Лебідь" 225 ОШП.

Як дрони наздогнали окупанта?

Як розповіли бійці, три підрозділи змагалися за те, щоб ліквідувати окупанта. Російському військовому вдалось пережити чотири атаки БпЛА поспіль. Зазначається, що такий випадок – рідкість.

Два дрони не розірвались, скиди розірвались на відстані близько 10 метрів і значних уражень не нанесли – випадок один на мільйон, щоб так щастило,

– написали у батальйоні.

Втім, у якийсь момент росіянину все ж не пощастило і черговий FPV-дрон спрацював успішно.

Дрони били по окупанту кілька разів: дивіться відео

