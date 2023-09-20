ЗСУ "мінуснули" понад 500 окупантів та кілька танків: втрати ворога на 20 вересня
20 вересня 2023, 08:01Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Збройні Сили України продовжують нищити російського ворога на фронті. Так, лише за минулу добу наші захисники ліквідували 520 окупантів.
З початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" вже втратила 273 980 загарбників. Варто зазначити, що дані не остаточні, оскільки тривають бої.
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Втрати окупантів у техніці
Станом на 20 вересня російські загарбники втратили:
- танків – 4635 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 8868 (+17) од,
- артилерійських систем – 6096 (+34) од,
- РСЗВ – 779 (+1) од,
- засобів ППО – 526 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4821 (+37),
- крилатих ракет – 1479 (+0),
- кораблів і катерів – 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8633 (+32) од,
- спеціальної техніки – 906 (+3).
Втрати Росії на війні / Генштаб ЗСУ
ЗСУ завдають потужних втрат Росії
- У Генштабі повідомили, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 1 удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
- Підрозділами ракетних військ уражено 3 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, 9 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.
- Напередодні приблизно о 7:00 Сили оборони завдали успішного удару по штабу окупантів у районі тимчасово окупованого Мелітополя. Також в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднили відео з місця події.
- Окрім цього, на Херсонщині FPV-дрони ліквідували три надводні човни з росіянами. Важливо, що під час операції українці додатково протестували нову розробку – автономну бойову частину.