Ще майже 400 окупантів і понад 70 одиниць техніки: втрати ворога на 24 вересня

Триває 578 доба українського спротиву повномасштабній російській агресії. Наші воїни продовжують ліквідовувати окупантів та їхню техніку, метр за метром звільняючи рідну землю.

Так, за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 390 загарбників. Загалом Росія вже втратила орієнтовно 275 850 бійців.

Дивіться також Управління російської армії дуже вертикальне: чому удар по штабу Чорноморського флоту важливий

Які втрати ворога у техніці на війні

Танків – 4662 (+7),

бойових броньованих машин – 8914 (+2),

артилерійських систем – 6233 (+23),

РСЗВ – 789 (+0),

засобів ППО – 531 (+1),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 316 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4888 (+21),

крилатих ракет – 1518 (+0),

кораблів і катерів – 20 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 8734 (+18),

спеціальної техніки – 914 (+2).

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!

– підкреслили у Генштабі ЗСУ.

Зверніть увагу "Тілами ворогів вкриті всі поля": як 3 ОШБр звільняла Андріївку

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати Росії значної більші, ніж в України

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ розповів, що українські захисники продовжують завдавати окупантам вогневі ураження там, де вони того найменше очікують. Ілля Євлаш зауважив, що наші воїни рухаються вперед значно меншими силами, ніж в агресора. Окрім того, просування відбувається попри домінацію росіян у повітрі.

При цьому всьому противник несе в 7 – 8 разів більше втрат в обороні, аніж ми у наступі,

– підкреслив Євлаш.

Він наголосив, що це суперечить будь-яким законам військової логіки та воєнного мистецтва.