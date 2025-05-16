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24 Канал Новини України Ліквідовано ще 1100 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати росіян на 16 травня
16 травня, 07:30
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Ліквідовано ще 1100 окупантів і сотні одиниць техніки: втрати росіян на 16 травня

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Українські сили ліквідували 1100 російських окупантів та знищили значну кількість техніки за останню добу.
  • Загальні втрати Росії становлять близько 971690 осіб, 10825 танків, 22546 бойових броньованих машин, та 27908 артилерійських систем.

Українські воїни щодня змушують ворога шкодувати про агресію. Втрати Росії у війні проти України вже перевищили 970 тисяч окупантів загиблими та пораненими.

Так, 15 травня ЗСУ знищили колону російських окупантів біля Липців, коли ворог намагався повернути втрачені позиції. Бригада "Хартія" разом з іншими підрозділами ЗСУ раніше звільнила понад 200 гектарів лісового масиву, завдавши ворогу значних втрат у живій силі та техніці, передає 24 Канал.

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Втрати Росії на 16 травня

Станом на 16 травня 2025 рік втрати ворога становлять:

  • особового складу – близько 971690 (+1100) осіб,
  • танків – 10825 (+13),
  • бойових броньованих машин – 22546 (+32),
  • артилерійських систем – 27908 (+36),
  • РСЗВ – 1385 (+1),
  • засоби ППО – 1167 (+1),
  • літаків – 372 (+0),
  • гелікоптерів – 336 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36123 (+123),
  • крилаті ракети  – 3197 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48713 (+166),
  • спеціальна техніка – 3892 (+0)

Втрати Росії на 16 травня 2025 рік / Фото Генштаб