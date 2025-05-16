Ліквідовано ще 1100 окупантів і сотні одиниць техніки: втрати росіян на 16 травня

Українські воїни щодня змушують ворога шкодувати про агресію. Втрати Росії у війні проти України вже перевищили 970 тисяч окупантів загиблими та пораненими.

Так, 15 травня ЗСУ знищили колону російських окупантів біля Липців, коли ворог намагався повернути втрачені позиції. Бригада "Хартія" разом з іншими підрозділами ЗСУ раніше звільнила понад 200 гектарів лісового масиву, завдавши ворогу значних втрат у живій силі та техніці, передає 24 Канал. Дивіться також Вдалося зняти, як він тоне, – командир легендарної Group 13 ГУР назвав "улюблену" знищену ціль Втрати Росії на 16 травня Станом на 16 травня 2025 рік втрати ворога становлять: особового складу – близько 971690 (+1100) осіб,

танків – 10825 (+13),

бойових броньованих машин – 22546 (+32),

артилерійських систем – 27908 (+36),

РСЗВ – 1385 (+1),

засоби ППО – 1167 (+1),

літаків – 372 (+0),

гелікоптерів – 336 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36123 (+123),

крилаті ракети – 3197 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 48713 (+166),

спеціальна техніка – 3892 (+0) Втрати Росії на 16 травня 2025 рік / Фото Генштаб