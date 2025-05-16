16 травня, 07:30
Ліквідовано ще 1100 окупантів і сотні одиниць техніки: втрати росіян на 16 травня
Основні тези
- Українські сили ліквідували 1100 російських окупантів та знищили значну кількість техніки за останню добу.
- Загальні втрати Росії становлять близько 971690 осіб, 10825 танків, 22546 бойових броньованих машин, та 27908 артилерійських систем.
Українські воїни щодня змушують ворога шкодувати про агресію. Втрати Росії у війні проти України вже перевищили 970 тисяч окупантів загиблими та пораненими.
Так, 15 травня ЗСУ знищили колону російських окупантів біля Липців, коли ворог намагався повернути втрачені позиції. Бригада "Хартія" разом з іншими підрозділами ЗСУ раніше звільнила понад 200 гектарів лісового масиву, завдавши ворогу значних втрат у живій силі та техніці, передає 24 Канал.
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Втрати Росії на 16 травня
Станом на 16 травня 2025 рік втрати ворога становлять:
-
особового складу – близько 971690 (+1100) осіб,
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танків – 10825 (+13),
-
бойових броньованих машин – 22546 (+32),
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артилерійських систем – 27908 (+36),
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РСЗВ – 1385 (+1),
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засоби ППО – 1167 (+1),
-
літаків – 372 (+0),
-
гелікоптерів – 336 (+0),
-
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36123 (+123),
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крилаті ракети – 3197 (+0),
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кораблі /катери – 28 (+0),
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підводні човни – 1 (+0),
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автомобільної техніки та автоцистерн – 48713 (+166),
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спеціальна техніка – 3892 (+0)
Втрати Росії на 16 травня 2025 рік / Фото Генштаб