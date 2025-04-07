ЗСУ підрахували, скільки Росія втрачає солдатів за кожний квадратний кілометр української землі

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила понад 925 тисяч військових. Як виявилося, лише за захоплення одного квадратного кілометра Росія втрачає багато солдатів та техніки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця".

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ЗСУ підрахували втрати Росії

В ОСУВ "Хортиця" підрахували, яку ціну віддає російська армія за кожний квадратний кілометр української землі. Так, військові за основу розрахунків взяли втрати ворога за перші 3 місяці 2025 року на Східному напрямку в зоні відповідальності "Хортиці".

Як виявилося, у середньому, Росія витрачає на захоплення 1 квадратного кілометра українських територій 146 військових, 1 танк, 2 бойові броньовані машини (ББМ) та 4,5 гармати.

Російський народ платить надвелику ціну за бажання Кремля,

– наголосили в ОСУВ "Хортиця".



Втрати Росії у війні / Інфографіка ОСУВ "Хортиця"

Там також додали, що лише у період з 31 березня до 7 квітня у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" Росії завдали наступних втрат:

особового складу – 7 327;

полон – 38;

танків – 65;

бойових бронемашин – 128;

реактивних систем залпового вогню – 6;

важких вогнеметних систем – 1;

гармат і мінометів – 223;

протитанкових засобів – 8;

засоби РЕБ – 24;

засоби ППО – 1;

автомобільної техніки – 360;

спеціальної техніки – 370;

пунктів управління БпЛА – 117;

укриттів – 1 025;

складів боєприпасів – 50;

склади ПММ – 16.

До слова, Сили безпілотних систем за 12 годин уразили 3 російських ЗРК "Бук". У мережі також опублікували ефектні кадри знищення ворожої техніки.