Відпрацювали філігранно: бійці ССО знищили на Авдіївському напрямку спостережний пункт окупантів
Українські військові знищили спостережний пункт противника та ворожих спостерігачів. ССО вразило ворожий пункт ударним БпЛА.
Про це Сили спеціальних операцій повідомили в середу, 20 березня, у своєму телеграм-каналі. Крім цього вони опублікували кадри своєї роботи.
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Бійці ССО відпрацювали дроном по спостережному пункту росіян
В Силах спеціальних операцій розповіли, що під час ведення спеціальних дій на Авдіївському напрямку снайпер 3-го окремого полку ССО ЗС України виявив розташування спостережного пункту противника.
Після того, як підтвердили наявність російських військових на спостережнику, інформацію передали підрозділу безпілотних авіаційних комплексів, який й завдав удару по цілі дроном.
В підсумку спільними діями снайперів та операторів БПАК було знищено укріплений спостережний пункт та двох солдатів противника,
– зазначили в ССО. відзначає пресслужба.
ССО знищили новітній ворожий комплекс РЕБ "Палантин" за допомогою HIMARS
- У ССО розповіли, що під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку оператори розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів 3 окремого полку виявили мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня РЕБ "Палантин".
- Військові наголосили, що комплекс вів радіоелектронну розвідку, придушував наявні системи зв'язку Сил оборони на цьому напрямку.
- Зрештою в ССО заявили, що внаслідок вогневого ураження ворожу ціль було знищено.