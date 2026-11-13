"Мінуснули" понад 2 500 окупантів: які втрати Росії на 13 листопада
Росіяни не припиняють спроби просуватися на фронті, попри заяви про готовність до мирних переговорів. Однак ледь чи не будь-які дії окупантів завершуються для них суттєвими втратами.
Про нову партію ліквідованих російських солдатів і їхню знищену техніку розповіли в Генштабі ЗСУ.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення станом на 13 листопада 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 618 920 (+2 590) осіб;
- танків – 12 472 (+1);
- бойових броньованих машин – 25 731 (+11);
- артилерійських систем – 52 322 (+44);
- РСЗВ – 2 271 (+2);
- засобів ППО – 1 756 (+0);
- літаків – 452 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 607 083 (+1 160);
- наземних робототехнічних комплексів – 3 136 (+6);
- кораблів / катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 174 307 (+469);
- спеціальної техніки – 4 905 (+6);
- крилатих ракет – 5 196 (+0).
Цікаво, що від початку повномасштабного вторгнення Росія зареєструвала 11 335 смертей іноземців та людей, які народилися за межами країни. Загиблі були вихідцями майже зі 100 держав.
Раніше ж у Держприкордонслужбі поділилися подробицями однієї з успішних операцій проти ворога. Бійці бригади "Форпост" 12 листопада атакували позиції російської піхоти на Південно-Слобожанському напрямку. Унаслідок влучних ударів знищили укриття окупантів і ворожий транспортний засіб.