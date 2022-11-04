Втрати Росії суттєво зросли: чи може це стати проблемою для агресора

Російська армія зазнає суттєвих втрат в Україні, адже лише за декілька останніх днів убито до 4 тисяч окупантів. Однак у Росії все ще триває прихована мобілізація.

Про це 24 каналу сказав військовий оглядач Денис Попович. Він зауважив, що всі атаки російського війська будуються зараз, зокрема, силами мобілізованих.

Зверніть увагу У Росії триває "закінчена" мобілізація, з військовою технікою критичні проблеми: аналіз ISW

Чи є проблемою для Росії великі втрати на фронті

Попович зазначив, що замість убитих окупантів на фронт прибудуть нові. Адже попри повідомлення від Путіна і Шойгу про призупинення в Росії часткової мобілізації там триває прихована. До того ж не було самого указу глави Кремля про припинення цієї мобілізації.

Тому замість цих людей прибудуть інші, тим паче, що зараз на полігонах у них зависла певна кількість людей – десятка тисяч. Тому, я думаю, вони дуже швидко це м'ясо замінять на інше,

– заявив військовий оглядач.

Адже, зауважив він, для ворожої армії це не є великою проблемою. Звісно ж, у бій підуть нові мобілізовані російські окупанти.

Попович сказав, чому в Росії суттєво зросли втрати на фронті та чи може це стати для неї проблемою: дивіться відео

Чому в окупантів значні втрати

Попович заявив, що росіяни кидають новомобілізованих у контратаки на Сватівському напрямку, намагаються контратакувати в Кремінній. А спробувавши взяти селище Павлівка, окупанти там загрузли, через що у них і значні втрати.

І, безумовно, у них продовжуються наступи на Бахмутському напрямку, зокрема, Соледар там фігурував, південні околиці міста Бахмута. Наші їх там відкидали з великими втратами для противника,

– сказав військовий оглядач.

Він додав, що всі атаки росіян будуються зараз, зокрема, силами мобілізованих, через що у противника великі втрати. Річ у тім, що вони не готові до наступальних дій, адже це складний метод ведення війни, до якого треба готуватися – проводити бойове злагодження, тактичну підготовку, чого неможливо зробити за короткий термін.

Більше про ситуацію на фронті та втрати Росії