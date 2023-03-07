Розбили роту за три дні: мобілізовані з Брянської області відмовляються воювати на Донбасі

Росіяни продовжують зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Мережею гуляє відео з мобілізованими з Брянської області. Вони скаржаться на шалені втрати і відмовляються воювати.

Цього разу ми розповімо вам про мобілізованих з територіальної оборони Брянської області. Вони бідкаються на колосальні втрати та відмовляються відправлятися на вірну смерть, передає 24 Канал.

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Без навчань і підготовки кинули на штурм

Старший лейтенант мобілізованих зауважив на відео, що відмовляється виконувати поставлені задачі. Причиною цього, переконує він, стали втрати, яких вони зазнали за якісь три доби.

Окупанти блискавично швидко гинули, адже не були належним чином навчені та підготовлені. Їх просто відправили на передову. Себто з Брянської області їх повезли до Донецька. Але на цьому епічна історія не закінчилася. Бійців направили у штурмову бригаду "ДНР".

Отже, військові були у складі територіальної оборони Брянської області. До 1 – 2 березня вони перебували у Шебекіно. До Донецька їх перекинули вночі. Окупант бідкається, що везли їх без наказів і пояснень упродовж 14 годин.

Мобілізовані скаржаться на шалені втрати: дивіться відео

Причому у них відібрали документи. Зробили це, припускає боєць, самі ополченці, частина з яких була то в цивільному, то у військовому одязі. Залишилися загарбники і без військових квитків. Ось уже 5 днів не можуть їх повернути.

Від виконання поставлених задач ми не відмовляємося. Лише у складі збройних сил Росії. Нас загнали штурмувати села. Не навчений особовий склад абсолютно. Середній вік 40 років. Без зв'язку. Без розвідки. Зовсім без нічого,

– бідкається він далі.

У своєму скиглінні він зауважив, що окупанти не знають карт. Не мають населених пунктів у прив'язці до місцевості. Та й від самої роти – може налічувати від 80 до 250 бійців – залишилося заледве 10 солдатів.

Бійців відправляють на вірну смерть