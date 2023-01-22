Російські втрати в Україні наблизились до восьмирічних втрат США у В'єтнамі, – ISW

Росія менш ніж за рік війни проти України втратила майже стільки ж військових, скільки США – за 8 років у В'єтнамі.

Аналітики з Інституту вивчення війни, посилаючись на дані американської розвідки у The Sun, зазначили, що загальні втрати російських військових в Україні оцінюють у 188 тисяч солдатів станом на 20 січня.

Актуально 600 "двохсотих" окупантів та багато знищеної техніки: втрати ворога станом на 22 січня

Історичне співвідношення поранених і вбитих на війні складає 3:1, що вказує на те, що російські втрати в Україні наразі близькі до загальної кількості загиблих США у В'єтнамській війні,

– йдеться у звіті ISW.

Аналітики наводять дані Національного архіву США, згідно з якими кількість загиблих у В'єтнамській війні склала приблизно 58 тисяч людей за 8 років боїв.

Лише за 3 місяці Росія втратила 15 тисяч солдатів

За 9 років Афганської війни СРСР поклав життя, за офіційними даними, 15 тисяч солдатів.

Це поріг, який, за оцінкою міноборони Британії, втрати Росії подолали ще у травні 2022 року лише після 3 місяців бойових дій,

– наголосили аналітики.

Втрати російської армії у війні в Україні й дійсно колосальні

У Генштабі неодноразово наголошували, що офіційна статистика втрат противника може бути вищою, адже через високу інтенсивність боїв, підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів – складно.

Однак, навіть якщо опиратись лише на офіційні дані, цифри високі. Так, станом на 22 січня Сили оборони "задвохсотили" 120 760 окупантів. Останніми тижнями щоденна кількість ліквідованих окупантів зросла – вона становить 600 – 800 вояк.

Найзапекліші бої наразі тривають на Бахмутському напрямку. Ворог кинув чи не усі сили, аби прорвати оборону українських захисників. Однак, ворог зазнає невдачі, а відтак – і шалених втрат. Зокрема, серед "вагнерівців" Пригожина.

До речі, російські мобілізовані зазнають втрат не тільки на полі бою, але й на полігонах. Наприклад, в Ульяновську загарбники вмирають через п'янки.

! На зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня теж джерела розвідки США теж озвучували, що втрати росіян вже значно більші, ніж 100 тисяч.