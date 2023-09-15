Чорні пакети для 470 росіян, ЗСУ знищили 13 ворожих танків: втрати ворога за 15 вересня
Джерело:Генштаб
Уже понад четвертий місяць триває український контрнаступ. ЗСУ поступово просуваються уперед на кількох напрямках, завдаючи ворогові значних втрат.
Лише за минулу добу українським силам вдалося ліквідувати 470 окупантів. Загалом росіяни вже зазнали 271 440 втрат у живій силі, далі буде.
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Втрати ворога
Українські військові продовжують успішно вибивати ворога з нашої землі, відправляючи окупантів та їхню техніку за загальноросійським маршрутом.
Так, минулої доби ЗСУ знищили 13 ворожих танків, чотири системи ППО, чотири броньовані машини.
Ще вчора вночі СБУ та ВМС провели спільну операцію, у ході якої знищили систему ППО "Тріумф" біля Євпаторії. Атаку здійснили за допомогою безпілотників та крилатих ракет українського виробництва.
- танків – 4612 ( +13);
- бойових броньованих машин – 8814 (+4) ;
- артилерійських систем – 5972 (+28);
- РСЗВ – 774 (+5) ;
- засобів ППО – 521 (+4) ;
- літаків – 315 ;
- гелікоптерів – 316 ;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4714 (+17);
- крилатих ракет – 1455;
- кораблів та катерів – 20 ;
- підводних кораблів – 1 ;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8492 ( +);
- спеціальної техніки – 889.
Ще майже півтисячі окупантів пішли на добриво для українського грунту / Фото Генштаб
Що відбувається на фронті: останні новини
- У ранковому звіті Генштабу йдеться, що ЗСУ продовжує наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Зокрема, українським силам вдалося звільнити Андріївку на Донеччині, у районі Кліщіївки вони мали частковий успіх.
- У районі Вербового та Мар'їнки росіяни отримали міцного ляща від українців і зазнали значних втрат.