Втрати Росії у війні з Україною: оновлені дані Генштабу ЗСУ
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія цинічно атакувала Україну 15 днів тому. Понад два тижні ЗСУ продовжують боронити нашу країну та знищувати окупантів. Ворог вже втратив понад 12 тисяч осіб та сотні одиниць техніки.
У ЗСУ підрахували втрати з 24 лютого по 11 березня. Однак зазначили, що дані уточнюються, адже підрахунок складніше вести через високу інтенсивність бойових дій.
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Загальні бойові втрати Росії
Генштаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника станом 11 березня:
- особового складу – понад 12 тисяч осіб,
- танків – 353 одиниці,
- ББМ – 1165 одиниць,
- артилерійських систем – 125 одиниць,
- РСЗВ – 58 одиниць,
- засоби ППО – 31 одиниця,
- літаків – 57 одиниць,
- гелікоптерів – 83 одиниці,
- автомобільної техніки – 558 одиниць,
- кораблі / катери – 3 одиниці,
- цистерн з ПММ – 60 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 одиниць,
Втрати противника за одну добу:
- особового складу – 266,
- танків – 18 одиниць,
- ББМ – 60 одиниць,
- артилерійських систем – 2 одиниці,
- РСЗВ – 2 одиниць,
- засоби ППО – 2 одиниці,
- автомобільної техніки – 32 одиниці.
Нагадаємо, що вранці 24 лютого Росія вдерлася на українські землі. Держава-агресорка досі обстрілює мирні міста. Проте наші Збройні Сили мужньо відбивають атаки ворога, і місцеве населення їм допомагає. Росіяни зазнають непоправних втрат – як особового складу, так і техніки. Хронологію подій – читайте у статті.
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