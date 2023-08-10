Майже 6 сотень окупантів, гелікоптер, десятки танків: шалені втрати ворога на 10 серпня

Росія не полишає марних спроб захопити Україну. Врешті Кремль домагається ліквідації своїх громадян та техніки. Тільки за останню добу на війні в Україні загинуло 580 окупантів.

З 24 лютого 2022 року ворог втратив вже 252 200 одиниць особового складу. Проте втрати можуть бути більшими, адже Генштаб пояснював, що підрахунок ускладнюють активні бойові дії.

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Які втрати ворога в техніці

танків – 4278 (+16);

бойових броньованих машин – 8303 (+13);

артилерійських систем – 5028 (+15);

РСЗВ – 711 (+0);

засоби ППО – 469 (+0);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 313 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4179 (+4);

крилаті ракети – 1377 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 7495 (+16);

спеціальна техніка – 746 (+4).



Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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