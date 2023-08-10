Майже 6 сотень окупантів, гелікоптер, десятки танків: шалені втрати ворога на 10 серпня
10 серпня 2023, 08:11Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія не полишає марних спроб захопити Україну. Врешті Кремль домагається ліквідації своїх громадян та техніки. Тільки за останню добу на війні в Україні загинуло 580 окупантів.
З 24 лютого 2022 року ворог втратив вже 252 200 одиниць особового складу. Проте втрати можуть бути більшими, адже Генштаб пояснював, що підрахунок ускладнюють активні бойові дії.
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Які втрати ворога в техніці
- танків – 4278 (+16);
- бойових броньованих машин – 8303 (+13);
- артилерійських систем – 5028 (+15);
- РСЗВ – 711 (+0);
- засоби ППО – 469 (+0);
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 313 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4179 (+4);
- крилаті ракети – 1377 (+0);
- кораблі /катери – 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7495 (+16);
- спеціальна техніка – 746 (+4).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян на українській землі: останні новини
- У Генштабі ЗСУ розповіли, що нашим військовим вдалось завдати 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Окрім того, ЗСУ вразили 3 пункти управління, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та важливий об'єкт росіян.
- Українські прикордонники на Харківському напрямку ліквідували ворожий дорогий комплекс спостереження "Муром-М". Він потрібен був окупантам для цілодобового спостереження за переміщенням ЗСУ.
- Генерал Олександр Тарнавський розповів, що на Півдні в росіян величезні втрати. Зокрема, тільки протягом доби ЗСУ ліквідували там 93 ворожих солдатів, ще 150 поранені та один полонений. Про втрати ворога у техніці на Півдні України – читайте за посиланням.