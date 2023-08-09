Понад 800 росіян більше не окупують українську землю: втрати ворога на 9 серпня

Росія продовжує втрачати військових та техніку на війні проти України. Минула доба теж стала останньою для багатьох окупантів.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 820 російських загарбників. Зазначимо, що це орієнтовні дані, оскільки складно вести точний підрахунок під час активних боїв. Тож точні втрати ворога можуть бути ще вищими.

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Свіжі втрати Росії

Від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 9 серпня ворог втратив орієнтовно 251 620 своїх військових. Окрім цього, багато своєї техніки. Зокрема:

танків – 4262 (+8),

бойових броньованих машин – 8290 (+12),

артилерійських систем – 5013 (+17),

РСЗВ – 711 (+2),

засобів ППО – 469 (+1),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 312 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4175 (+17),

крилатих ракет – 1377 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 7479 (+19),

спеціальної техніки – 742 (+5).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Масштабні втрати на Сватівсько-Кремінному напрямку