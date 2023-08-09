Понад 800 росіян більше не окупують українську землю: втрати ворога на 9 серпня
9 серпня 2023, 07:58Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує втрачати військових та техніку на війні проти України. Минула доба теж стала останньою для багатьох окупантів.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 820 російських загарбників. Зазначимо, що це орієнтовні дані, оскільки складно вести точний підрахунок під час активних боїв. Тож точні втрати ворога можуть бути ще вищими.
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Свіжі втрати Росії
Від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 9 серпня ворог втратив орієнтовно 251 620 своїх військових. Окрім цього, багато своєї техніки. Зокрема:
- танків – 4262 (+8),
- бойових броньованих машин – 8290 (+12),
- артилерійських систем – 5013 (+17),
- РСЗВ – 711 (+2),
- засобів ППО – 469 (+1),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 312 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4175 (+17),
- крилатих ракет – 1377 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7479 (+19),
- спеціальної техніки – 742 (+5).
Масштабні втрати на Сватівсько-Кремінному напрямку
- Вранці у Генштабі повідомили, що на тлі успішних бойових дій наших воїнів значно збільшилась кількість втрат в окупаційних підрозділах. Зокрема, на Сватівсько-Кремінському напрямку.
- З метою організації евакуаційних заходів поранених загарбників до Росії у Сватове Луганської області прибули медичні працівники загону спеціального призначення 442 окружного військового клінічного госпіталю ворожого міноборони.
- "У період з 1 по 7 серпня з вище зазначеного напрямку у шпиталь міста Бєлгород було відправлено близько 500 окупантів з вогневими пораненнями різного ступеня тяжкості. Водночас з метою приховування реальної кількості своїх втрат на фронті загиблих російських окупантів відправляють до Ростову-на-Дону", – зауважили у Генштабі ЗСУ.