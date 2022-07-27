путіна скоро чекає нежданчик, якого він так довго уникав

Сьогодні ювілей. Генштаб звітує про 40 000 мертвих обізян. Це чудова новина, бо на одну мертву обізяну припадає три поранені.

"Друга армія" стала покришеною

Сумарно, за п'ять місяців війни, втрати збройних сил агресора становлять приблизно 150 тисяч тіл, які більше не зможуть воювати. Ця цифра приблизна, бо частина поранених повернеться на фронт. Але загалом вона релевантна втратам московії.

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Звертаю увагу, що більшість цих втрат – кадрові військові "елітних" підрозділів, яких кинули на прориви на початку війни. Тут і десантура, і льотчики, і різний спецназ. Загалом втрати найбільш боєздатних підрозділів свинорилих абсолютно фантастичні й неочікувані для них, але приємні для нас.

Зараз структура втрат змінюється. Замість кадрових військових московити більше використовують мобілізованих донецьких колаборантів. І тут путіна скоро чекає нежданчик, якого він так старанно уникає на росії – мобілізація!

Окупанти підпалили "динаміт" під собою

Тотальна мобілізація, що проводиться росіянами на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, – це не тільки легкий шлях поповнення живої сили, але й легкий шлях до бунту, коли втрати стануть неприйнятними для суспільства.

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Ще кілька місяців таких втрат – і тотальне дезертирство донецьких "мобіків" переросте у бунти. Донецьк і Луганськ, навіть сепаратисти – вони ж все-таки українці. Прогнозую московитам восени великі проблеми в Донецьку. Колаборанти підписувалися на російські пенсії. На смерті й обстріли раніше спокійних міст вони не підписувалися.

Вітаю з ювілеєм всіх причетних! Переможемо!

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