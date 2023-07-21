Лиш за добу ЗСУ "мінуснули" близько 700 окупантів: свіжі втрати ворога
Джерело:Генеральнний штаб ЗСУ
Українські захисники продовжують очищати українські землі від російських окупантів. Ворог зазнає шалених втрат у живій силі та техніці.
Російська армія не дорахувалася ще кілька сотень своїх військових. У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу було знищено близько 680 окупантів.
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Актуальні втрати ворога на 21 липня
Від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок ворог втратив 240 690 особового складу. Місяць тому у британській розвідці повідомили, що під час контрнаступу ЗСУ втрати російської армії найвищі з часів піка битви за Бахмут.
Окрім живої сили, ворог втрачає техніку та боєприпаси.
Втрати росіян у техніці
- танків – 4 133,
- бойових броньованих машин – 8 080,
- артилерійських систем – 4 610,
- РСЗВ – 692,
- засобів ППО – 440,
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 310,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 933,
- крилатих ракет – 1 298,
- кораблів та катерів – 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 145,
- спеціальної техніки – 686.
Актуальні втрати ворога станом на 21 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Минулої доби українські воїни знищили ще 4 ворожих танки, 15 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 7 засобів ППО ворога, 11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 1 спецтехніку.
Також на брухт перетворились ще 15 російських безпілотників та 5 крилатих ракет.