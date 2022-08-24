Новим символом росії стали мертві псковські десантники: хто вже переймає естафету

Лідери за кількістю визнаних втрат у росії колишні. дагестан – 262. бурятія – 239. краснодарський край – 198.

Змагання "вантаж 200"

башкортостан – 189. волгоградська область – 170. забайкалля – 140. оренбурзька область – 138. чечня – 133. челябінська область – 129. пермський край – 122. ростовська область – 122. північна осетія – 121. татарстан – 117. свердловська область – 116. саратівська область – 115. алтайський край – 113. ставропольський край – 106. самарська область – 105.

Радимо Онуфрій годує полонених окупантів шоколадками, поки на Київ націлені 30 "Калібрів"

Для порівняння:

москва – 17.

санкт-петербург – 41.

Тимчасово окупований Севастополь – 52.

З кожним разом карта втрат стає дедалі наочнішою й краще характеризує саму росію. У європейській частині рф порівняно менша кількість втрат пояснюється не просто абстрактним бажанням "зберегти росіян", а й депопуляцією зазначених територій.

Відтік людей до москви і ближче до неї призвів до виснаження. Тому кремль люто краде українських дітей тисячами. У цьому регіоні на загальному фоні виділяються області, де дислокуються великі військові частини.

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Далі буде гірше

Депресивний псков із великою кількістю мертвих десантників на кордоні ЄС – це нинішній символ росії. По слизькій доріжці пскова впевнено рухається калінінград, який останні роки почував себе цілком непогано. Там навіть виробництва розвивалися. Плюс дружини з дітьми військових на повен зріст користувалися благами ненависних країн НАТО.

Обмеження на видачу шенгенських віз для росіян цим регіоном у побутовому плані вдарить найсильніше. Він неминуче перетвориться на відсталу діру. Там і зараз радянська спадщина подекуди шокує. Відімре все більш-менш розвинене.



Після підступних планів Фінляндії та Естонії посилити взаємну оборону балтійський флот стане ще декоративнішим, ніж Чорноморський. Підрахунок втрат живої сили з накладенням техніки показує, як усихає військовий потенціал рф.

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