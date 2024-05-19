За тиждень Росія втратила в Україні десять тисяч військових
19 травня 2024, 15:51Читать новость на русском
Російські загарбники досі продовжують війну на українській території. Стали відомі втрати Росії у війні в Україні за тиждень з 12 по 19 травня.
Зокрема, ЗСУ "відмінусували" 10 тисяч в особовому складі ворога та збили чотири літаки та один вертоліт. Про це у своєму телеграмі повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
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Втрати ворога
Відомо, що близько 10 000 осіб особового складу втратив противник за тиждень.
Крім цього, за період з 12 по 19 травня українські воїни вразили 1333 одиниці озброєння та військової техніки ворога. Зокрема:
- 122 танки
- 255 бойових броньованих машин
- 215 артилерійських систем
- 8 РСЗВ
- 6 установок ППО
- 432 одиниці автотехніки
- 35 одиниць спецтехніки
Втрати противника / Інфографіка Олександра Павлюка
"Мінус" ворожий тральник: що відомо
- Військово-морські сили України в неділю, 19 травня, повідомили про знищення російського морського тральника "Ковровець". У цьому році йому мало б виповнитися 50 років. Проте він так і не дожив до свого "дня народження".
- Зазначимо, що головним завданням цього корабля є проведення суден, розвідувальне та контрольне тралення, прокладання коридорів на мінних полях тощо.
- Тральник "Ковровець" належить до проєкту 266-М. Модифікація проєкту 266 розроблена через два роки після створення попередників.
- Відомо, що цей корабель став частиною Чорноморського флоту у грудні 1974 року. Тоді він називався "Наводчик". Росіяни декілька разів змінювали його назву. Зокрема, вже з 1982 року він звався "Курський комсомолець", а після розпаду Радянського Союзу він повернув свою початкову назву. Проте у липні 1999 року окупанти вигадали нову, вже третю та останню, назву для свого тральника – "Ковровець".