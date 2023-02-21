Вантажі "200" почали вивозити літаками Путіна, – ЗМІ
Для перевезення тіл мертвих окупантів з України почали використовувати літаки Путіна. Зокрема, як мінімум один з них використовували для поїздок диктатора.
Літаки спеціального льотного загону Росія залучили для розвезення регіонами тіл загиблих в Україні російських військових. Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Чим перевозять тіла окупантів
Джерело в міноборони країни-агресорки заявляє ЗМІ, що перевезенням загиблих поряд із доставкою зброї та живої сили займаються 223 та 224 льотні загони міністерства. Згідно з відкритими даними, до їхнього складу входять 60 літаків, проте, за даними FlightRadar, лише 46 літаків регулярно літали протягом останнього року.
Журналісти також з'ясували, що до таких перевезень залучені й літаки спеціального льотного загону Росія. Як мінімум один із літаків раніше використовувався для поїздки Володимира Путіна.
The Moscow Times через сервіс FlightRadar проаналізували маршрути літаків спецзагону "Росія" за кінець січня – початок лютого і виявили закономірність: часто після їхніх візитів до російських регіонів з'являються повідомлення про похорон загиблих на війні в Україні.
ЗМІ уточнює, що для того, аби уникнути паніки, вантаж "200" доставляють великими партіями, але видають у місцевих моргах дозовано – не більше двох тіл на день.
Втрати ворога сягнули щонайменше 144 тисяч
- Згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 21 лютого від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 144 440 російських військових. Генштаб постійно уточнює дані і складно вести точний підрахунок під час активних боїв, тому втрати ворога можуть бути значно більші.
- Попри високі втрати окупантів, наступ ворожої сили триває – росіян кидають, немов гарматне м'ясо. Зокрема російські війська наступають на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар'їнки.
- Лиш за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили низку атак ворога. Окупантів прогнали у районах населених пунктів Гряниківка та Масютівка на Харківщині, Білогорівка на Луганщині та Васюківка, Берхівка, Бахмут, Василівка, Новобахмутівка, Водяне, Невельське та Мар'їнка на Донеччині.