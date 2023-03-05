The Economist пише про "демографічний кошмар" у Росії

У Росії серйозні демографічні проблеми. А велика війна, розв'язана проти України, лиш підіграє цьому. Адже за понад рік вдалося знищити понад 150 тисяч мешканців країни-агресорки.

Як зазначають журналісти, на Росію очікує демографічна криза. Про це свідчать колосальні показники втрат, причому не лише на фронті.

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У Росії – "демографічний кошмар"

Упродовж останніх трьох років статистика втрат у Росії жахає. Наприклад, у 2020 та 2021 роках населення країни-агресорки скоротилося на 1,3 мільйона осіб. Цікаво, що найбільше скорочення відбулося саме серед етнічних росіян. За 2010 – 2021 роки їх стало менше на 5,4 мільйона. Тож частка етнічних росіян у країні скоротилася з 78% до 72%.

Задала тон пандемія

За даними журналістів, виродження росіян почалося під час пандемії коронавірусу. І хоч офіційна статистика свідчить про понад 388 тисяч смертей, що порівняно небагато, реальність дещо інша. У 2021 – 2023 роках кількість надлишкових смертей у Росії на рівні від 1,2 до 1,6 мільйона. А це вже порівняні показники смертності у Китаї та США. Але в цих країнах значно більше населення.

Якщо додати кількість жертв пандемії до воєнних втрат і тих, хто втік від мобілізації, то Росія втратила від 1,9 до 2,8 мільйона людей за 2020 – 2023 роки. Журналісти констатують, що це навіть гірше за катастрофічний початок 2000-х років, коли населення скорочувалося приблизно на пів мільйона людей на рік.

Журналісти констатували, що "демографічна петля приреченості" не змогла скоротити рівень жаги Путіна до завоювання нових територій. Але варто розуміти, що вона може зробити Росію меншою, гірше освіченою – куди вже гірше – та біднішою. З неї втікає молодь, а чоловіки просто не доживають до пенсії.

Пригадаймо собі актуальну статистику втрат ворога. Зауважимо, що за минулу добу ЗСУ знищили 930 російських загарбників.

Уже понад 153 тисячі "пакетів"