Понад 90 тисяч окупантів: журналісти встановили імена загиблих на війні росіян

Журналісти разом з командою волонтерів встановили імена 90 019 російських окупантів. Усі вони загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC та російське опозиційне видання "Медіазона". Зазначається, що середній вік загиблих у 2024 році, за уточненими даними, становив 36 років.

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Скільки росіян загинуло на війні проти України

За даними журналістів, 23% усіх загиблих росіян – тобто майже кожен четвертий – підписали контракт з міноборони після початку війни. Для порівняння, у листопаді 2023 року добровольці становили лише 14% від загальної кількості втрат.

17% усіх встановлених загиблих – це ув'язнені, які поїхали на фронт із виправних колоній. Ще 12% загиблих росіян були мобілізовані.

Журналісти зазначити, що з жовтня 2023 року фіксується різке та стабільне зростання втрат серед добровольців. Водночас частка ув'язнених поступово знижується. Насамперед це пов'язано з тим, що зараз на фронт людину намагаються відправити ще до суду.

Ще 17% загиблих становлять кадрові військові. Йдеться про тих, хто вже служив у армії на момент початку вторгнення. Усі вони спочатку обрали собі кар'єру саме в армії.

За даними авторів дослідження, найбільше загиблих вдалося встановити у Башкортостані. Влада та ЗМІ цього регіону повідомили про загибель 3932 осіб.

Реальні втрати, очевидно, набагато вищі, ніж можна встановити через відкриті джерела. Опитані нами військові фахівці припускають, що аналіз російських кладовищ, військових меморіалів і некрологів може охоплювати від 45% до 65% від реальної кількості загиблих,

– йдеться в матеріалі.

Журналісти зазначили, що реальна кількість загиблих з російської сторони може бути в діапазоні від 138 500 до 200 000 осіб.