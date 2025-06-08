Російське командування практично заборонило евакуацію своїх з поля бою, – сержант ЗСУ

Лиманський напрямок залишається для ворога одним з найпріоритетніших. При цьому там відбувається досить дивна ситуація з евакуацією поранених окупантів.

Про це 24 Каналу розповів молодший сержант 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк, зауваживши, що ворог постійно намагається штурмувати позиції на цьому напрямку. Відповідно втрати Росії тут більш ніж серйозні.

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Окупантам заборонили евакуювати поранених

Як наголосив Денисюк, упродовж весни у смузі відповідальності 66 окремої механізованої бригади вдалося вибити понад 3200 окупантів. З них 1508 – це безповоротні втрати.

Українські захисники продовжують ефективно знищувати окупантів. При цьому самі росіяни не сильно бережуть свій особовий склад.

Російське командування практично заборонило евакуацію своїх поранених з поля бою. Окупанти, які зазнали легких поранень, змушені продовжувати наступ. Там дозволили евакуацію лише тих, хто має травматичну ампутацію. Але такі окупанти самотужки змушені добиратися на пункти евакуації. Буквально повзуть туди,

– розповів військовий.

Додамо, втрати Росії на війні вже наближаються до 1 мільйона особового складу. Станом на 8 червня українські захисники вибили понад 996 тисяч окупантів. Також Росія втратила 10911 танків, 22748 бойових броньованих машин, 28892 артилерійських систем тощо.